《糖果人》故事大膽創新。（UIP提供）

環球影業將於9月10日推出由奧斯卡金像獎得主喬登皮爾(編劇兼監製)以全新的角度，重新呈現一個令人不寒而慄的都市傳說《糖果人》，該片由新銳導演妮亞達科斯達（《橫越生死線》、明年上映漫威超級英雄片《驚奇隊長2》）執導。

1992年上映的原版糖果人電影，柏納德羅斯執導的《腥風怒吼》，在當時是恐怖片類型在影史上的關鍵時刻，因為那部電影是第一部主流的美國恐怖片，讓一個黑人演員擔任主角以及主要的反派角色，而這個角色在西方流行文化中，更是一個從所未有、截然不同的電影「鬼怪」角色。喬登皮爾當年才13歲，他說：「我從小就是個恐怖片粉絲，但我們沒有黑人版的猛鬼佛萊迪，也沒有黑人版的殺人魔傑森，所以當《腥風怒吼》上映時，那部電影就感覺非常大膽創新，也讓黑人有宣洩的出口，而且那部電影超可怕的。雖然其他的恐怖片中也有黑人角色，但是我覺得這一部電影最屌。」

編劇兼導演妮亞達科斯達說：「對我們來說，糖果人是真正的都市傳說，不是什麼電影情節，他就是在社會住宅殺人的魔神仔，而且糖果人一直都是個話題人物，講的是暴力不斷循環，歷史不斷重演，黑人怎麼透過傳說化解歷史創傷，是時候該讓這話題浮上檯面，這個傳說本身就是個大悲劇。」

《糖果人》故事講述對於居住在芝加哥卡布尼格林公營住宅這個社區的居民來說，自他們有記憶以來，就受到一個口耳相傳的鬼故事驚嚇，這個故事的主人翁是一個一隻手是鐵勾的鬼怪殺手，只要有人膽子夠大，對著鏡子連續說出他的名字五遍，就會把這個邪惡殺手召喚出來。

如今，在卡布尼格林社區最後一棟大樓被拆毀的十年後，視覺藝術家安東尼麥考伊（《我們》、熱門影集《守護者》艾美獎得主葉海亞阿巴杜馬汀二世飾）和他的女友，藝廊經理布莉安娜卡特萊特（漫威影集《汪達與幻視》、《藍色比爾街的沉默》泰娜派瑞絲飾），搬進全新的卡布尼格林社區的一棟豪華頂樓公寓，這個原來破舊髒亂的社區經過都更之後，面貌早就和以前完全不同，現在的住戶多半都是高薪的千禧世代。

當安東尼的藝術生涯面臨停滯不前的窘境時，他和卡布尼格林社區一名老住戶（《左拉》、《藍調天后》、《藍色比爾街的沉默》科爾曼多明戈飾）的一次偶遇，讓安東尼得知了糖果人這個都市傳說背後可怕的真實故事。安東尼急迫地想要維持他在芝加哥藝術圈的地位，又受到他那位白人藝術經紀人的鼓勵之下，就開始探索這個故事的恐怖細節，作為他在他的畫室中作畫時的靈感來源，但是卻也在無意間打開了一扇通往複雜過去的門，不但影響了他自己的心理狀態，也造成了一波像是病毒一樣擴散的暴力行為，更讓他直接面對他的宿命。