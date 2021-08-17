佳里分局青春硬筆書法比賽，港明國中劉妍歆拿下首獎。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

台南市佳里警分局暑假青春專案舉辦硬筆書法比賽，港明高級中學國中部劉妍歆同學以「高超功力」，獲此次比賽第1名，昭明國中則囊括4個獎項，堪稱是最大贏家。

暑假期間各警局別出心裁舉辦青春專案宣導犯罪防制觀念，佳里警分局鼓勵年輕學子從事正當休閒娛樂，拒絕毒品、拒絕幫派、謹慎防詐，將觀念融入硬筆書法比賽內容，雖僅限國中組，但因報名踴躍，額外增加國小六年級應屆畢業生亦可報名。

評審表示，此次參賽學生將平日所學的寫字技巧發揮到淋漓盡致，各件作品不分高下，使評審難以定奪名次。雖然這僅是分局所舉辦書法比賽，參賽者可是高手如雲，不乏全國性賽事常勝軍。

此次比賽結果於今日上午舉行頒獎儀式，共計有8位學生得獎，可獲得商品卡禮券及獎狀一紙。年紀最小的學甲國小學生蔡迦同以熟練的「手法」，透過硬筆完整傳達理念，榮獲佳作。

分局長蔡進閱表示，現在的國中、小生活力十足、聰明伶俐，僅僅用書寫就能引發青少年對犯罪相關議題關注，達到強化法治觀念及自我保護意識。頒獎嘉勉得獎者及家長，並鼓勵青少年能持續書寫與培養良好興趣。