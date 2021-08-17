國光女神梁云菲（Nana）外型冷豔、身材火辣，加上活潑親民個性，受到不少粉絲喜愛，近日她在社群上傳3張全裸照，並致歉「不小心太性感了，我很抱歉」，惹火畫面讓網友都暴動了。

梁云菲在社群曬出全裸照，寫下：「我只是想表達，這雙拖鞋穿起來很舒服，不小心太性感了，我很抱歉」，只見她一絲不掛坐在地上，用手或是腳遮住重點部位，但渾圓胸型和性感翹臀依舊藏不住，前凸後翹完美曲線，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

而梁云菲性感辣照也引起網友熱議，「好辣」、「夠性感我可以」、「感謝拖鞋大大」，還引來好友舒子晨、蘇心甯留言、「這個拖鞋讓大家眼球太舒服」，她也回覆「這麼有誠意的事情，要等我再犯嚴重一點的錯」、「你也是舒服的代表」。

而她也在情人節當天更新YouTube頻道，在「娜說」系列影片回答粉絲的Q＆A問題，有粉絲問：「後不後悔分手金剛？」她先是直呼網友很敢問，但也直爽回應，「我的答案是不後悔，金剛真的是一個很好的人，也是很好的男人，更是一個很好的結婚對象或是男朋友，他真的是一個很棒的人。」

梁云菲也解釋當時和金剛交往時，2人對未來的認知不一樣，當下金剛很想結婚，也對未來有些打算，但她還沒準備好，她認為自己那個階段還不適合結婚、懷孕生小孩，「若貪圖金剛的好、貪圖這些疼愛和好的感受的話，我豈不是辜負了這麼好的一個人」，之後兩人在餐桌前理性討論，最後決定分開，因此她不後悔分手，反而很感謝金剛曾經對她的好。