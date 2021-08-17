針對民眾認為國家人權委員會重查和平醫院SARS封院事件，是翻舊案擋弊案的投書，國家人權委員會今發出聲明指出，這與事實不符，人權會所提出的專案報告，性質上屬柔性建議，與監察調查有所不同，不致發生一案兩查的情形。

人權會表示，人權委員會有多項職權，除了依職權或依民眾陳情，對於「涉及酷刑、侵害人權或構成各種形式歧視之事件，進行調查」外，「針對重要人權議題提出專案報告」，為國家人權委員會的重要職權。

人權會指出，監察調查的目的，在於對違法失職的公務人員提出彈劾案、糾舉案，或對行政機關提出糾正案。人權會的專案訪查，不受案件是否經監察院立案調查所拘束，與監察調查的調查目的與方式迥然不同，不致發生「一案兩查」的情形。

人權會表示，就重要人權議題提出的專案報告，是針對政府相關政策、法令及措施，提出柔性的改善建議，與政府機關立於協作關係，共同合作策進，落實憲法對人民權利的維護，促進及保障人權。

人權會強調，國家人權委員會就和平醫院SARS封院事件專案訪查，目的在於發掘人權侵害的真相、為名譽受損的受害者平反，為台灣建立符合國際人權標準，普世的人權價值及規範。