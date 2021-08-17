中華(2204)旗下綠能事業的電動機車持續拓展產品，電動機車品牌eMOVING即將正式發表首款換電輕型機車，並宣布預購開跑。

中華汽車旗下電動機車品牌eMOVING，首款使用Gogoro Network智慧電池交換平台服務的電動輕型機車EZ1即將登場，全台有超過2,130座GoStation，24小時全年無休，在超商、超市或停車場旁就可交換電池，比加油更方便、快速。中華車表示，eMOVING依據不同消費者的使用情境擴增能源方案，未來將持續以充換電並行，多元能源方案佈局，不同車型將分別對應快充、便利家充與換電三大能源系統，以完備的能源補充方式，滿足消費者的多元需求。

主打省力、輕巧、時尚的EZ1以女性為設計出發點；車體輕量、小巧，整車含電池重量只有80公斤，座墊高僅740mm，搭載省力中柱，讓女性可輕鬆牽車、停車；標配大容量雙側前置物空間，並打出輕鬆入手價37,900元起的價格。

中華汽車首款換電輕型機車EZ1展開預購，即日起至8月31日止，搭配購車金5,000元及各縣市政府補助，入手價為37,900元起，還額外加贈市價3,990元的原廠配件套組；eMOVING上市線上發表會預計8月23日舉行，推出看EZ1上市線上發表會並完成任務抽「全新EZ1」的活動。