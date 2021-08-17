智邦(2345)旗下鈺登科技(Edgecore Networks)宣布，推出Wi-Fi 6新世代無線網路系列產品，包括多款Wi-Fi無線網路基地台AP，針對電信業、企業用戶、中小企業、以及具有高速、高密度、高容量的網路匯流需求用戶，提供從雲到端的完整解決方案。

此次鈺登所推出的WiFi 6系列產品，同時內建BLE藍牙與Zigbee物聯網技術，讓既有無線區域網路與物聯網通訊技術整合至不同場景應用方案中，進一步讓無線網路基地台成為物聯網應用操作中心。

鈺登WiFi 6無線網路系列產品線，包含從雲到端完整解決方案，其中包括自有ecCLOUD雲端平台，以及在地管理Controller解決方案。

鈺登ecCLOUD雲端平台支援多雲、多據點、多裝置的管理平台功能，隨時掌握更新網路實際運作狀況，並進行網路設備遠端管理設置。在後疫情時代，ecCLOUD將可提供企業管理者與IT團隊更靈活的網路布建選擇，降低手動操作的人員接觸風險，並可快速因應分區分流需求調整網路布建設置。

鈺登第一波上市的兩款WiFi 6＋物聯網無線基地台分別為EAP 101與EAP 102，可同時在2.4GHz與5GHz頻段進行高速網路傳輸，並提供較前一代技術更低延遲、更高容量、以及更穩定可靠的連接效能。

鈺登全系列WiFi 6產品線都支援OpenRoaming和OpenMesh技術，其中，透過OpenRoaming技術，將可讓業者所擁有的無線網路場域融合為一，終端使用者在不同地點使用無線網路時，不再需要重覆登入，包括連鎖通路、大型場館、購物中心、公共場域、旅館等用戶，透過採用支援OpenRoaming的無線網路裝置，將可發展無縫移動連網體驗的新型態應用。同時，鈺登WiFi 6所支援OpenRoaming技術，也適用於電信業者與無線網路服務供應商，發展整合行動網路與無線網路的創新服務，在開放技術架構下，打造跨網漫遊的商業模式。

至於在OpenMesh技術部份，則是提供更直觀的無線網路布建思維，不但可有效減少訊號盲區，提供高效率的網路覆蓋布建方案，對於可能需要機動靈活調整網路覆蓋布建的用戶，OpenMesh更提供了高度可操作的靈活性與彈性。