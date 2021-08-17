合庫金（5880）8月17日舉行110年第2季線上法人說明會，由金控總經理陳美足主持，今年上半年雖國內受疫情擴散影響經濟活動，但在集團7家子公司共同努力下，合併稅後淨利創下成立以來歷史同期新高，達新臺幣102.03億元，較去年同期成長26.67%，每股盈餘0.73元，淨值報酬率及資產報酬率分別為8.40%及0.48%。

集團獲利貢獻方面，110年上半年獲利主體仍來自於子公司合庫銀行，獲利占比為83.19%，稅後淨利達到86.29億元，較109年同期成長23.77%，主要來自利息淨收益增加、資產品質提升致呆帳費用減少及海外獲利恢復動能，創下單季獲利新高，而逾放比率及備抵呆帳覆蓋率亦遠遠優於去年同期，資產品質穩健。

第二獲利引擎合庫人壽子公司稅後淨利受惠於投資收益增加，獲利表現良好，較去年同期大幅度成長54.47%，而證券及資產管理子公司亦有超過三成之成長幅度，足見多元獲利引擎已發揮效能。

在業務拓展部分，子公司合庫銀行全力配合政府政策，與客戶共體時艱，辦理央行中小企業專案貸款不論在戶數及核准金額皆為全體銀行排名第一，充分發揮金融穩定力量；另一方面，合庫銀行於5月獲金管會核准開辦「高資產客戶適用之金融商品及服務」業務，將於第四季成立「私人銀行部」服務頂級億元客戶，未來將透過集團內各子公司資源整合及跨業合作，提供高資產客戶更多元化金融商品諮詢銷售服務。

上半年受疫情影響改變了客戶的交易習慣，合庫金控各子公司的線上交易量顯著成長，線上開立存款或證券戶數較去年同期成長約4成，線上進行基金理財的筆數及金額，亦較去年同期增加約8成及5成，合庫金控將持續深化數位金融發展及優化客戶體驗，以提供客戶創新金融服務。

ESG已成為永續經營新顯學，合庫金控在董事會支持下，創公股金控首例，於6月底正式成立「永續辦公室」，為集團擘劃永續策略藍圖。另在各項業務更結合ESG理念，子公司合庫銀行業於5月底領先公股同業發行新臺幣10億元可持續發展債券，並將全數運用於綠色投資及社會效益投資計畫。另子公司合庫投信亦領先市場發行首檔結合ESG的目標風險退休傘型基金，另於近期推出國內第一檔聚焦醫療照護產業的多重資產收益基金，總募集金額達新臺幣64.4億元。