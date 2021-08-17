港星劉嘉玲是演藝圈著名的大姊大，她擁有美艷外型和精湛演技，交出《無間道II》、《狄仁傑之通天帝國》、《過界》等代表作，不過劉嘉玲其實相當親民，近期迷上拍情境短片的她，近日則曬出血拚短片，劉嘉玲在服飾店狠心把5千元上衣，殺價到500，事後她還打電話給梁朝偉炫耀「我買了一件5千元的衣服給你」，逗樂一票網友。

劉嘉玲日前在網上曬出情境短片，並幽默發文：「是時候血拼換季了」，劉嘉玲戴著貴氣墨鏡到服飾店購物，劉嘉玲看中一件5千元上衣，她聽到價格就嚇傻，不過劉嘉玲殺價功夫了得，她狂飆廣東話怒轟價格不合理，又喊店員欺負外地人，最後劉嘉玲說：「我很有誠意買的，你（賣）便宜點給我啦」，並狠心砍到5百元。

最後店員屈服認輸，以5百元賣出，殺價成功的劉嘉玲心情極好，她走出店外就馬上打電話給梁朝偉炫耀，還說：「我剛剛買了一件5千元的衣服給你，好靓的」，劉嘉玲大方自嘲，搞笑拍片逗樂一票網友「哈哈哈 好接地氣 喜歡」、「最後壓軸梁先生」、「這種可以經常更新嗎，哈哈喜歡看」。

其實不只拍殺價短片，劉嘉玲日前還曾曬出跳廣場舞影片，她融入公園大媽的陣容，跟著她們一起揮手、扭腰跳舞，劉嘉玲還跟著擺POSE，架式十足，同時，劉嘉玲還被熱心的大叔推了一把，提醒她要跟上舞步，女神超接地氣，親民舉動獲得網一片狂讚。