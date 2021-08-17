高市議員黃捷也點出，陳其邁若要爭取連任，有一大隱憂，目前議會仍是藍大於綠，施政恐怕綁手綁腳。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁8月24日就職將滿1周年，凱達格蘭基金會「新台灣國策智庫」今（17）日公布最新民調顯示，陳其邁整體滿意度71.1％，超過65.1％支持連任。不過，高市議員黃捷也點出，陳其邁若要爭取連任，有一大隱憂，目前議會仍是藍大於綠，施政恐怕綁手綁腳。

「高雄市長陳其邁上任近1年表現滿意度」滿意度71.1％、不滿意度18.7％；「連任支持度」支持65.1％、不支持19.9％；「新冠肺炎疫情防治政策」滿意83.5％、不滿意10.6％。

凱達格蘭基金會執行長、高雄市議員陳致中今下午主持這場民調記者會指出，日前雜誌公布陳其邁的民調竟在六都後段班，對他來說相當不平，自己看到內心也酸酸的，這次的民調結果也算是為陳其邁平反，未來議會也會持續監督市長，希望接下來在振興與紓困政策上，能回應人民期待。

高市議員黃捷指出，陳其邁獲得逾7成滿意度，相較前任市長韓國瑜滿周年的時候，滿意度只有3成多，等於是他的兩倍，代表說，城市的光榮感是有被找回來的，但一大挑戰就是現在的議會泛藍占多數嗎，市長接下來要做施政比較施展不開。

該份民調調查對象為戶籍在高雄市38個行政區，年滿20歲的一般民眾；調查方法：市內電話調查、隨機抽樣法；調查時間：今年8月11日至8月13日，晚上6時至9時30分，共完成1072份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點間。