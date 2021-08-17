由於黃卡易污損或遺失，中央流行疫情指揮中心原訂八月底前推出「數位黃卡」民眾可直接申請、下載包含疫苗接種證明、核酸採檢，以及抗原快篩結果，類似中國大陸的健康電子憑證。但指揮官陳時中表示，其作為「證明」的腳步不會停，但作為某些地方的「通行證」，由於全台疫苗覆蓋率尚不足，不宜現在做，因此還需要時間討論。

中央流行疫情指揮中心原訂八月底推出「疫苗數位證明簽發平台」，且一度名稱取為「數位護照」，讓民眾可直接申請、下載包含疫苗接種證明、核酸採檢，以及抗原快篩結果，等於是健康電子憑證。

陳時中表示，昨天法制組有開專家會議，討論名稱上的如何讓適用性，表達可以更完整，免得民眾誤會成，只能使用這個能進入某些地方場合的限制與要求，「本來是用是數會護照，現在在思考還可用什麼名稱。」

陳時中表示，要將該數位護照當作有打疫苗後，某些記區進入證明的事情，這個時候都不宜推動，要等待疫苗覆蓋率高的時候，再來做使用方式的考量，他說昨天專家只是整體討論，還需要更多共識才能成型。

他強調，證明的腳步不停，使用的當成某種通行現在不宜做這個事情，但是證明的本身要趕快做。