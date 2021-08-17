金獎影帝摩根費里曼在片中化身黑道老大。（甲上娛樂提供）

年度最大咖爆笑喜劇《詐製片家》集結勞勃狄尼洛、湯米李瓊斯、摩根費里曼三大金獎影帝聯手搞笑，將於8月25日在台上映，要讓台灣粉絲拋開陰霾笑開懷！電影今日曝光正式預告，在片中飾演黑心製片的勞勃狄尼洛為詐領鉅額保險金，嘴砲實力再上層樓，坎城影帝湯米李瓊斯則一改過去嚴肅形象，慘遭「降級」成酗酒厭世的過氣西部片演員，不惜為勞勃狄尼洛賣老命騎上脫韁野馬、甚至親身上陣穿越火場，「上帝代表」摩根費里曼更當起黑幫老大，耍狠嗆聲勞勃狄尼洛，限他72小時還錢否則就沒命！

現年77歲的好萊塢長青樹勞勃狄尼洛從出道以來，至今仍維持平均每年參與3部電影，可說是當今影壇「最多產影帝」，就連現在的後起之秀也跟不上他的產量。當他提到毫不猶豫接演《詐製片家》，還扮起紅娘為導演牽線兩位影帝好友的原因，除了導演喬治葛羅是曾合作動作喜劇《午夜狂奔》的老朋友，也透露該片劇本從金句台詞到致敬笑點都讓他看得捧腹大笑。

該片劇情敘述男主角拍電影不擇手段的好萊塢製片麥斯，因為新片票房失利，慘被黑道老大雷吉追殺討債，在親眼目睹好萊塢動作巨星失足墜樓而獲得500萬美元保險金後，將歪腦筋動到一名過氣巨星頭上，不但發揮動人演技哄騙，更開始使出各種歹毒手段試圖製造意外事故，卻發現這位以硬派牛仔形象走紅的過氣演員杜克像是九命怪貓，怎樣都無法置他於死地，就此展開一場峰迴路轉的心機攻防戰。