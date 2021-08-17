不少人17日一早協助找尋小鱷。（莊旻靜攝）

小鱷逃走的腳印。（新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

鱷魚逃走中 竹北人協尋逃家小鱷

鱷魚逃走中 竹北人協尋逃家小鱷

鱷魚逃跑中！新竹縣竹北市一隻名為「小鱷」的凱門眼鏡鱷，15日晚間離家出走，引發竹北在地人士高度關注，不少協會、民眾協尋，希望能協助「小鱷」早日歸家，小鱷的飼主也於臉書粉絲專頁，呼籲大家若看見小鱷行蹤，能通知她。

小鱷的女飼主為網路知名的馴鱷師，拍攝多支影片分享與鱷魚生活的點滴，讓對爬蟲動物有興趣者，對鱷魚有更進一步的認識，15日晚間，她所飼養的小鱷，因她未留意門沒關妥，就離家出走，她雖與親友一同尋找，仍一無所獲，16日晚間請託當地里長留意，小鱷失蹤訊息隨即散佈出去。

女飼主坦承是因門沒關好所致，也對造成大眾恐慌、困擾致歉，但她非常希望小鱷快點回家。她也指出，小鱷為已經24歲的眼鏡凱門鱷，身長約130公分，小鱷先前的飼主已與小鱷共同生活20多年之久，因前飼主過世，而由她所接手。

女飼主也指出，小鱷生性害羞，不會主動咬人，若見到人，可能會想趕快躲起來，她因個人疏失造成大眾困擾，也感到很不好意思，希望若有人看到小鱷蹤影，可以盡速與她聯繫。

小鱷失蹤所在地的里長、竹北市民代表朱建銘、新竹縣議員林禹佑等人，也加入協尋行列，朱建銘也找新竹縣流浪動物珍愛協會志工，在小鱷失蹤附近放置誘捕籠，希望可以協助小鱷早日回家。

新崙里長劉旦貴也指出，根據監視器畫面，小鱷15日就已離家，若大家在外看到鱷魚，不要貿然出手，可通知里長或報警。