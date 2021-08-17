史詩旗艦戲劇《斯卡羅》首播收視開紅盤，2集總觸達119.39萬人，刷新公視開台21年首播收視紀錄，正當劇組迎接喜悅同時，卻傳出飾演斯卡羅族群大股頭「卓杞篤」的查馬克罹癌病重，立委伍麗華證實消息，更強調他仍保持樂觀對抗病魔，親友都持續禱告祝福。

聽聞查馬克從醫院治療後返家，伍麗華第一時間到家中探視，伍說，他很堅強、目前很好，家人希望能夠讓他安安靜靜感受家的溫暖，謝謝大家關心，請為他們祈禱一切平安。

伍麗華也透露，查馬克從學校主任意外躍上大螢幕擔任戲劇男主角的奇幻之旅，當時導演曹瑞原為忠實呈現歷史，主場景全在屏東實地拍攝，並在縣府協助下，開始跋山涉水勘景，處理各項行政事宜，另因劇中需要大量素人演員，縣府也協助辦理多場演員海選面試。

曹瑞原有次來到當時還是屏縣府原民處長的伍麗華辦公室，請她介紹男主角，對方開了條件說「要有靈魂」，伍立刻閉上眼想了想，於是浮現過去的夥伴「查馬克」。

後來曹瑞原親洽對方意願，卻遭婉拒，原因是學校的工作沒有辦法放下，但曹說，看過查馬克一眼之後，心中再也沒有別人，拜託能夠幫忙解決查馬克主任的難題，事後更是出動屏東縣長潘孟安等人多次遊說。

伍麗華坦言，因為知道查馬克的個性，他做事專注、想法卓著，是一個做什麼都能交出漂亮成績單的人才，一旦腳踏進去，就會投入所有的心力，因此拜託他能為自己的族群來擔綱演出這個重要角色，才讓查馬克點頭。

戲劇殺青後輾轉得知查馬克生病消息，讓她非常不捨，也強調，去看他的時候，他還叫我要加油，他一直都是很耐操、從來不喊苦的人，現階段就希望認識他的親友能一起為查馬克禱告，相信他能度過這次難關。