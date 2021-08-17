中央流行疫情指揮中心今天公布疫苗接種後不良事件，昨天新增47件不良事件，5件死亡。死亡部分有2例是接種AZ，3例是接種莫德納，接種兩種疫苗最年輕死亡年紀都落在48歲。

指揮中心統計，昨天（16日）單日疫苗接種人次僅4萬9152人。截至目前為止，全台累計接種 988萬7295 人次，AZ接種 630萬7256 人 次，Moderna 接種 358萬39 人次，COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率 39.21%，劑次人口比 42.13(劑/每百人)。

發言人莊人祥表示，昨天新增47件疫苗接種後不良事件，其中23件事非嚴重不良事件，5件死亡，其他疑似嚴重不良事件是19件，2例接種AZ，死亡年齡是48~90歲之間，是接種疫苗後8日發生，3例是接種莫德納，年齡是48~60歲之間，是接種疫苗1~16天之間發生。

至於全台累計，疑似接種AZ後死亡累積520人，莫德納為106人。

有關施打疫苗後死亡解剖部分，累計已解剖140例，其中89例與慢性病相關，6例嗆噎窒息，2例頸椎骨折，1例呼吸道阻塞，7例疑似肺炎，4例泌尿道感染，1例氣管內有管灌倒流液體，1例咽喉炎(2個月大孩童)，2例胃穿孔併腹膜炎，1例上消化道出血，1例肋膜炎，1例疑膽道化膿性感染，4例腦室和腦幹出血，1例吸入性肺炎及心肺衰竭，1例腦實質舊出血併外傷性腦挫傷，1例化膿性肺炎，2例主狀脈剝離，1例蜂窩性組織炎併發敗血症，2例心肌梗塞，1例一氧化碳中毒，1例腹主動脈偽動脈瘤破裂，1例心肌病變，1例缺血性腸壞死，2例主動脈瘤破裂，6例待釐清