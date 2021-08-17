塔利班釋放普拉查基（Pul-e-Charki）監獄囚犯

就在阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）攻下喀布爾，要求和平轉移政權之際，他們釋放了首都郊區監獄內的數千計囚犯，其中包括伊斯蘭國（Islamic State，IS）與蓋達組織前成員在內。

據美聯社17日報導，在大批民眾湧向機場，爭先恐後想要離開阿富汗後，塔利班周二宣布阿富汗全面大赦，並力促女性加入政府，設法安撫喀布爾民眾。塔利班文化委員會成員沙曼加尼（Enamullah Samangani）這次宣布，是該組織在迅速掌權後，首度發布聯邦級談話。

而據《商業內幕》（Business Insider）網16日報導，阿富汗政府軍15日早投降，將巴格蘭空軍基地（Bagram airbase）交給塔利班。而基地內有普拉查基（Pul-e-Charki）監獄，裡面監禁了約5000名囚犯。這是阿富汗最大的監獄，以環境差而惡名昭彰，一個戒備森嚴的牢房區關押著蓋達和塔利班成員。

Prisoners leaving Kabul jail after being broken out by Taliban. pic.twitter.com/B84F2UrtEA — Richard Engel (@RichardEngel) August 15 2021

支持塔利班的阿富汗獨立通訊社公開了相關影像，顯示這些激進分子正在放囚犯出獄。而據BBC報導，當地居民說，他們聽到監獄傳出槍聲。事實上，早在7月底時，聯合國就警告，如伊斯蘭國和蓋達等恐怖組織在阿富汗的威脅正在擴大。