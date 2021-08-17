萬芳和阿爆為郭子拍攝〈愛在黎明破曉時〉MV。（祈菩行提供）

萬芳和阿爆為郭子拍攝〈愛在黎明破曉時〉MV。（祈菩行提供）

萬芳和阿爆在〈愛在黎明破曉時〉MV裡飾演一對知心閨蜜。（祈菩行提供）

郭蘅祈（郭子）即將發行個人專輯《不絕於耳》，首波主打單曲〈愛在黎明破曉時〉，邀來入圍金曲歌后的萬芳、以及上一屆金曲大贏家阿爆(阿仍仍)助陣MV。郭子是萬芳演唱會的御用導演，只要他開口任何要求萬芳從來沒有拒絕過，萬芳開玩笑說：「反正你(指郭子)也跑不掉，欠我的你之後自己再看著辦！」至於阿爆則與郭子有一段不為人知的「緣分」。

原來阿爆多年前曾有機會發行個人專輯，當時邀請郭子當製作人，歌都錄好了，唱片公司卻突然倒閉，以致那張專輯無法問世，郭子表示：「當時原本看好阿爆經過磨練後，必成阿妹接班人，結果後來阿爆自己闖出這麼好的成績，就是命中註定，很為她欣慰！」這次一接到郭子邀約就爽快答應：「老師從以前到現在就是沒有架子的人，而且他的幽默感超加分，所以只要老師邀約一句話，我能幫一定來！」

阿爆連要拍什麼都沒問就直接答應了，到現場才知道郭子要她演一個家庭主婦角色，她和萬芳都很信任郭子，「郭導開口，品質不必懷疑，就是來拍啊。反正未來一定也會要『還債』！」

其實郭子早在3月就邀請萬芳、阿爆跨刀拍攝ＭＶ，因疫情爆發才讓專輯延宕至9月，期間公佈金曲獎入圍名單，萬芳一舉入圍7個獎項，封后呼聲高，而阿爆上一屆金曲獎也是入圍7項，她前年應郭子之邀擔任愛之日常音樂節演唱嘉賓時，也還沒公佈入圍名單，她答應後沒多久就得知入圍喜訊，兩人因而都視郭子為「吉祥物」，郭子則開玩笑表示：「期望藉著兩位金曲天后的參與，她們能成為我新專輯的『吉祥物』！」郭子也看好萬芳奪獎，「無需論專業私交，我當然希望她一定全部都要拿下！」