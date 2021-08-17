新冠疫情嚴峻期間，青少年都宅在家上網。市議員陳世凱、林德宇17日質詢說，網路盛行經其探訪發現一些新興用語，如51不是勞動節而是英文為slam的靜脈注射毒品，hi fun 不是一起出去玩而是相約吸毒，網路約毒犯濫，警方不容掉以輕心。警察局長蔡蒼柏說，疫情三級警戒以來，即將查毒列為重點。

陳世凱表示，近期有部影集為全歐最酷線上藥頭，內容是他們從暗網賣藥，轉到公開網路上賣，到最後變為全歐洲最大的藥頭，因通路還有下單都在網路上操作，所以非常方便，例如目前網路上有51、slam、hi fun等，全都是疫情期間，網路約毒的群組，相約注射或吸食毒品。

陳世凱說，這些用語是說，有心民眾可能會使用這些特定用語來吸引民眾使用毒品，但吸毒的危害也是眾所皆知，毒品入侵網路世界也成為一個事實；青少年往往為最容易受到影響的族群，加上近期因為疫情在家使用網路的頻率增加，稍有不甚，將導致少年踏入毒品的深淵。

陳世凱說，毒品防制查緝是警察局重點業務，但這幾年來查緝數量，從106年5237件、107年4875件、108年4426件到109年4280件查獲量逐漸下降，讓人不禁懷疑是否有查毒不利，導致有心民眾使用毒品狀況更加嚴重；警察局應提出相關對策來遏止毒品對青少年及民眾的侵害。

林德宇表示，疫情警戒期間，KTV等相關娛樂場所都沒有開放，毒品群聚轉移到汽車旅館或是民宅舉辦，媒體也曾報導台中有一個在民宅開趴的案例，過去這兩個月，是否有在這些場所查獲違反傳染病防治法的相關群聚案件？

警察局長蔡蒼柏表示，這是疫情進入三級警戒以來的一個重點，最近都沒有查獲，如果有查獲的話會移送給場所各自的目的事業主管機關。衛生局長曾梓展則說，只有抓過在家裡打麻將的案例。

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