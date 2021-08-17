通膨到底是經濟毒藥還是良藥，市場上因看法不同故眾說紛紜。

美國聯準會(Fed)兩位前朝官員就認為，若未來物價持續走高也不是件壞事，因為可以將經濟成長，升級到經濟學所稱的高原期，同時，也可助於就業市場良性發展，更多民眾可藉此受惠。

這兩位前Fed官員，一位是時任研究主管Wilcox，另一位則是現任財長葉倫在當時擔任Fed主席時的特別顧問Reifschneider。兩位學者專家認為，新冠疫後時期，美國利率一旦回到正常水位時，建議通膨目標應從目前目標值2%提高到3%，並可利用突然降息方式來達到此目的。

若把眼光放遠拉到15年後，一旦通膨率達3%，失業率與平均數比較，預期至少還可再降0.75%，因為每年光是新增的就業人口數，大概就有120萬人。

同時，高通膨也可讓一些在人力市場遭邊緣化的族群，有機會再重回職場。一旦有了工作就代表有收入，也有一些所謂的社會地位，應可減少被歧視與受到不公平對待機會。

低息環境可造就人力市場蓬勃與工業生產增加，不過，也有可能會讓信貸過於寬鬆，進而營造泡沫化的風險。屆時，可升息對抗通膨，萬一不幸有經濟衰退情況，對聯準會而言也不會是個問題，因為不至於會有失控疑慮。

衡量通膨指標，同時也是Fed所關注的核心個人消費支出物價指數(PCE)，6月來到3.5%高位，也讓市場擔憂，聯準會會不會因此有提早調高利率決定。

目前，聯準會的通膨目標大約是2%，這個數字也廣泛被市場接受，連遠在亞洲的日本與韓國，都是在為達到2%通膨而努力。另一方面，萬一薪資減少，物價滑落導致通貨緊縮發生，才是這些國家的央行所最不樂見的。

因過去10年以來，美國聯準會一直不能將通貨膨脹拉升至2%位置，所以即使目前美國通膨已超過2%，也不見Fed有任何想要打壓的動作，因為就是默許較高的通膨，可以充斥在市場上一段時間。

許多全球有名的經濟學家也認為，聯準會要取消2%通膨限制，應該放手不要管才對。其實這2%的通膨目標，當初是在全球因各種理由，導致利率偏低時所訂的。同時，也使得美國聯準會的隔夜利率，目前落在接近零的下緣位置。

倘若景氣進一步衰退，聯準會再降息空間就很小了，所以才會出現以往非常規的債券買回手法，現在已躍身為主流使用工具。美國聯準會為抗疫，不僅把利率調降至趨近於零，而且每月都會固定購買1200億美元的長債，好把借貸成本給壓低就是最好的例子。

市場又聽到要有高通膨的聲音，如此也會帶動聯準會提高通膨目標。還有，萬一日後又有需要大幅降息以搶救經濟時，聯準會才有子彈與資源可以應用。

目前，聯準會利率架構5年後會再次審視，而日前飆升的通膨已不復見，失業率也已略低於平均值，所以應可再調降利率，讓市場資金更寬鬆好增加通膨環境。很多學者專家也認為，不管是自己或跟其它國家一起拉高通膨目標，從長遠一點的時間來看，應該是優點大於缺點，或許也可達到完全就業理想狀態。