食物訂購集團Just Eat Takeaway.com周二公布今年上半營業虧損1.9億歐元(約2.24億美元)，優於預期。在該公司編製的調查中，分析師預測，公司息稅折舊攤提前獲利(EBITDA)為負數的2.18億歐元虧損。

上半年銷售額成長52%，為26.1億歐元，反映出疫情期間訂單的強勁增長。另外該數據經過調整，有反映出Takeaway在今年六月以73億美元收購美國同業GrubHub的影響。

集團執行長Jitse Groen表示，集團今年前六個月在營運上投下大量資金。公司的消費者基礎、餐廳選擇，和訂單頻率已經大大增加，這將使下半年的獲利能力大幅改善。

公司重申全年EBITDA虧損，將為總交易價值(營收)的1%~1.5%之間，而在截至六月底的前六個月營收為141億歐元，優於去年同期的96.9億歐元。

Takeaway與Uber Eats、Deliveroo，和Delivery Hero在不同的地區展開競爭。該公司表示，計畫出售在巴西的iFood的33%持股，不過拒絕了23億歐元的報價，認為太便宜。

Takeaway周一股價收跌，報72.25歐元。

Just Eat的經營模式類似Uber Eat，顧客可以搜尋當地外帶餐廳，並下訂要求專門送貨員配送。Takeaway.com則是在餐廳菜單下訂，由餐廳直接配送。