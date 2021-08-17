周一美股四大指數漲跌互見。台股開低先由航運股撐場，而未通過EUA的聯亞藥(6562)急挫到82.9元隨後又回到百元之上，高端(6547)漲停板打開仍強勢收高8%。台股半年報完結篇，五天王出爐，台積電(2330)、大立光(3008)蟬聯獲利王與績效王，今台積電低檔整理、大立光逆勢走高；成長王為鋼鐵股的志聯(2024)股價走高約1%；轉機王及毛利率增加王則是長榮(2603)、陽明(2609)囊括，雙方虎頭蛇尾收黑。台股失守半年線後，財報利多無用，指數續破底連九黑，終場下跌197.41點，為16661.36點，成交量2955.57億元，今日外資(不含外資自營商)賣超88.017億元，投信買超11.9231億元，自營商賣超58.1597億元，三大法人賣超134.25億元。

觀看類股表現，早盤航運股一枝獨秀，化工、光電股獲買盤資金愛戴走高，午盤過後空方再殺一波之下，類股幾乎全倒，僅剩存股族最愛的金融股守在盤上。玻陶股壓力最重，造紙、鋼鐵等前期夯股遭砍殺。宏碁(2353)今早跌深反彈，在連8根黑K的急跌後，幾乎吐回全年漲幅，股價太委屈，今日反彈逾3%。市場傳出聯電(2303)調漲代工價格，外資周一轉為買超18590張，早盤抗跌力道不持久，終場低泣收在56元附近。聯詠(3034)今日除息，每股配發15.6元，開高震盪一度上漲約1.5%，股價最高達498.5元，填息率逾5成，惟午盤後不敵新賣單出籠，股價紅翻黑下跌逾3%。聯發科摔下900元大關，收盤來到880元，難逃空襲。上市櫃8檔千金股，僅大立光(3008)、旭隼(6409)收紅站盤上，祥碩(5269)賣壓最重，大跌逾6%。

台股無量無價無主力，指數再破底來到16700點之下，量能急縮到未達3000億，5日RSI為8.40，10日RSI為22.05，9日K值為14.66，9日D值為30.36，20日乖離率為-3.87。外資一日買超後變心，今日轉為賣超88億元，台股烏雲罩頂。統一投顧董事長黎方國認為，近期台股走勢與國際股市背離，表現弱勢。指數跌破半年線支撐，短期均線已呈空頭排列，空方掌握話語權，整體政策面對市場不友善，造成人氣退潮、成交量能縮減，加上本周三適逢台指期結算，需提防指數下行風險，建議多看少做，保守應對。

台股多殺多，績優股也無招架之力，指數16日跌破半年線，今日盤再殺200點，市場空方氣味厚，八大公股行庫從8月6日起至今買超逾172億元，成市場護盤勢力。康和證券投資總監廖繼弘表示，台股需守穩16,600～16,800點，集結多方氣勢，以防下周季線下彎的壓力。台股資深分析師林成蔭指出，行情進入技術面修正，籌碼需要沉澱，維持低水位持股，大多數企業的第二季財報公布完畢，法人此時正積極調整今年獲利預估值，可靜候底部浮現；第三季為傳統旺季但後續變數仍多，股價反映有待觀察，盤勢築底的訊號首先需不再破底。