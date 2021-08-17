李維維主演的《大人情歌》即將在中視播出。（中視提供）

李維維、呂雪鳳、苗可麗主演的《大人情歌》即將在中視播出。（中視提供）

李維維父親節前喪父 疫情時代最大感觸「好好活著很重要」。

藝人李維維15日在臉書po文，透露在大陸經商的爸爸在父親節前幾日突然辭世的痛心消息，據悉她在緊急趕辦文件、提前完成手邊工作後，16日已與妹妹飛往大陸處理後事，但疫情期間，仍必須遵守大陸居家隔離14天的防疫規定，對於急於帶爸爸回家的姊妹倆來說，這只能等待的14天又是一番煎熬。而她之前與邱凱偉等人主演的《大人情歌》18日起也即將在中視播出。

對李維維來說，疫情這段時間最大的感觸就是身體健康很重要，「能夠好好的活著，是很重要的事情。也是一件幸福的事情」。相較其他所追尋的很多東西，不管是物質上的，或者是想要賺很多錢，都是其次，「因為如果生病了，那些所謂的成就也就沒什麼用。」疫情影響了全民生活，她覺得當完全都不能動， 只能在家時，缺少了那個自由，其實是多麼的可貴。

她在《大人情歌》飾演一個為愛走入婚姻，事事以另一半為主的完美人妻，忙著學廚藝，把家裡打理得乾乾淨淨，看似幸福卻掩飾不了內心的寂寞，後來因另一半出軌而離婚。提到感情觀，仍小姑獨處的李維維坦言和20幾歲時的想法差異很大，「以前覺得感情非常非常重要，可能重要於工作甚至家人，就是緊緊抓著對方，也因為這樣會失去自我，只要沒有感情，就覺得自己很可憐。」如今她認為要能享受一個人的時間，「要愛惜自己，獨處也很快樂，如果是靠別人得到快樂，這樣同時給自己跟別人都有很大的壓力。」她認為相處之道應該是在一起時有共同的喜好，可以互相支持，但也可以各自去做自己的事，然後再一起分享。

李維維時常在臉書分享生活料理，「因為太喜歡吃，這份動力會影響我想要去料理。」即使過程要洗菜、洗碗也有累的一面，但她還是喜歡，「做的好吃很成功時，會是一件很開心的事情。」她沒有特別擅長哪一道菜色，但偏好日式。被問到「要抓住另一半就要先抓住他的胃」，李維維不這樣想，「抓住另一半的心，如果只是抓住他的胃，有點太淺了，抓住心要包含蠻多東西的。」因為養了兩隻狗，對她來說，另一半一定要喜歡動物，「因為我自己非常喜歡，如果他是一個非常怕狗的人，就會沒辦法相處。」

雖然演過不少戲劇，但她還有很多想嘗試的角色，「想要演很土或很俗的大嬸，就是很跳tone的，比較喜劇的，讓人家會跌破眼鏡的那種角色。」另外她也想主持美食外景節目，疫情在家這段時間，她還有寫書，「書也寫超過一半，已經開始在潤稿，今年覺得有點來不及，我希望明年能夠把書出出來。」之前也曾在直播時跟詹姆士學做菜，網友反應很好，讓她不排除未來也會規劃自己的頻道，教大家煮簡單的料理。李維維與邱凱偉、周采詩、邵翔主演的《大人情歌》明(8／18)起週一至週五在中視八點檔播出。