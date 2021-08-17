根據內政部109年人口統計資料顯示，全台30至39歲的人約45%未婚，一名網友在PTT發文，分別從男生和女生的視角看近半7年級生不婚的問題，直言「結婚的台男苦背房貸，結婚的職業婦女苦育兒」，文章一出引發共鳴，許多鄉民直呼真的太中肯了。

一名網友在PTT表示，以他身邊台清交電資學院的同學為例，超過30歲還單身的人數遠遠超過一半，男生人數太多算不完，女生五十個已經結婚的不到10根手指頭，而單身的人不分男女大約分成事業狂、旅遊達人、御宅族等三種，他認為「所謂幸福是比較出來的，為什麼步入婚姻的幸福感變得這麼不吸引人？」

網友分析為何七年級生近50％未婚，鄉民推爆。(圖／翻攝自PTT)

原PO以男生角度分析，若要結婚首先想到的是買房子，假設24歲碩班畢業找到研替，年薪百萬省吃儉用一年花費20萬，終於存到房子頭期款640萬也32歲了。如果順利結婚，要價兩千萬的公寓，30坪三房兩廳，要背1200萬的貸款。明明月薪領八萬，但每月扣掉房貸變成學士薪水，過程中還要栽培孩子，根本不敢算，那樣的日子至少要到小孩小學畢業後才可能擺脫，換句話說可能要到50歲才有自己的閒錢，想到這裡，一些男生就會覺得不如單身比較快活。

至於女生，如果賺錢能力不輸男生，她們可能不甘當純粹的家庭主婦，但如果在職，托嬰也是一大問題，而且可能還要幫忙背房貸，不幫忙被說自私，但幫忙了若最後離婚豈不白繳，在以上種種無奈下，最後原po不禁感嘆，「男生年薪百萬都過這麼苦了，薪水在這以下的還能想什麼」。

貼文一出，立刻引起廣大鄉民迴響，「中肯，年薪200在竹北跟乞丐一樣」、「真實到想哭」、「可以不要那麼專業 好嗎」、「只要想買房子的，全部都只能過窮人生活」、「婚後還有風險，現在偷吃很普遍」、「有夠貼切，沒必要真的不要結婚生小孩」。