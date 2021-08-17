國內疫苗庫存量不足，混打恐怕成為民眾選項之一；高端疫苗總經理陳燦堅今表示，台大醫院、林口長庚醫院已啟動研究，針對AZ、莫德納混打高端疫苗做臨床試驗，預計3至5個月會有數據的結果出爐。

國產高端疫苗即將開打，董事長張世忠表示，目前新冠疫苗的布局有兩大重心，包括積極生產、取得國際認證，期望帶給公司應有利潤。

國泰證期研究部分析師蔡明翰表示，高端短期出現兩大亮點，第一，巴拉圭申請緊急使用授權EUA，有開發國際市場想像空間，第二，聯亞生技未成功取得國內EUA，與政府簽訂的500萬劑疫苗，訂單可能轉向高端來遞補，今股價最高來到373元、收在367元、漲幅8.1％。

疫苗混打仍要有科學數據為證；陳燦堅補充，目前台大醫院、林口長庚已啟動混打臨床試驗，將日前施打AZ或莫德納護理人員，追加第二劑高端新冠疫苗，預計3至5個月內會有數據結果；由於受法規規範，陳燦堅表示，未來混打臨床試驗證明，仍需送交給法規單位再進一步審查才能正式實施。