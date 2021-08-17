新北市17日新增2例本土確診個案，新北市長侯友宜17日表示，新增個案三重男性是女兒在北市確診後被匡列隔離後陰轉陽，另1例則是板橋男性身體有疾病到台北榮總就醫被篩出，不過CT值高達37可能為舊案；另外花蓮親友團事件目前接觸者都為陰性，持續追查中。

侯友宜說，這次三重新增的個案是8月3日他的女兒在台北市確診後被匡居家隔離，在解隔離前再次採檢陰轉陽。

另外一例則是家屬陪他去台北榮總，台北榮總就醫家屬陪同，16日採檢出來CT值37，感染力非常低，舊案可能性比較高，目前也都匡列所有家屬採檢中，並追查感染源從何而來。

侯友宜說，昨天公布的親友團到花蓮旅遊造成6人感染，其他人都在居家隔離掌控中，看起來沒有擴大趨勢。

衛生局長陳潤秋表示，目前親友團接觸者全數都為陰性，目前除了最早發病者，還有CT值最高者，目前都已採檢抗體，等結果出爐後再來研判。