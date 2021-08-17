死亡不可怕，無法跟親人告別，才可怕！5月15日雙北三級警戒後，住在北投的91歲和88歲的老夫妻以及70歲的兒子被人發現感染新冠肺炎死在家中，唯一存活的女兒也確診。

類似的人倫悲劇在疫情下並不少見，5月15日後感染新冠的800多名往生者，由於依法要「盡速火化」，許多夫妻、手足、父子、母子死前不能相見。

天災下的人倫悲劇讓人必須去思考「身後之事」，死亡不可怕，死無葬身之地，才可怕。替死去的親人找一塊長眠之地，才是生者對死者最起碼的感念。

傳統觀念認為「入土為安」，是對已逝親人的最高尊崇，但現在想在台灣找到合法的土葬墓地，卻是難上加難。

民國91年《殯葬管理條例》實施後，土葬只限公墓、禁止撿骨後土葬，同時鼓勵火化；根據內政部統計，台灣遺體火化率由82年不到五成，至98年起已突破九成，108年更提升至98.7％，土葬率已不到2％；107年土葬總人數已減至6585人。

即使在公墓裡，現在入土七至十年後就必須撿骨放入納骨塔，空出墓基讓下一位往生者使用。

由於合法土葬墓地取得愈來愈困難，市場價格近20年來也水漲船高。殯葬業者表示，墓園的價格計算，一般是以「坪」為單位，小型墓約5至10坪；中型墓10至20坪；大型墓則在20坪以上。大致來說，北部地區合法私人墓園價格每坪約10萬至50萬元、中部地區每坪約5萬至15萬元、南部地區每坪約3萬至12萬元、東部地區每坪約3萬至10萬元。

至於雙北地區的合法私人土葬墓園，每坪價格由45萬起跳，最高超過100萬。在這種天價行情下，土葬在台灣，特別是都會區附近，已經成為一種身分象徵，能享有「入土為安」的往生者，其後人非富即貴。

一位台北市殯葬業者坦言，現在土葬和非土葬就是有錢跟沒錢的象徵，有錢買墓地，花錢建墓園自然也不會手軟，一般來說，雙北的土葬工程費用每坪約在15至20萬，但也可能超過100萬；建墓工程費用等於墓地總價，也是合理的。

像是「經營之神」台塑集團已故創辦人王永慶，他所安葬的「長永紀念福園」家族墓園，墓園與墓穴合計耗資8000萬元。已故的台灣首富蔡萬霖，其墓園是位於北部濱海公路附近的「金石園」，約6千坪，17年前光是地價就是6億元；此外，遠東集團創辦人徐有庠也葬於金石園，1500坪，20年前市價約2.5億元。

雙北殯葬業資料整理

在土葬與火葬之間，還有一種折衷的入土方式，就是「火化土葬」，也就是火化後的骨灰不放在靈骨塔而是比照土葬，築墳造墓埋放土裡。這種火化土葬的墓地，由於面積較小，價格比直接土葬便宜。

火化土葬的墓園通常都是家族墓園，最常見的規格是放四個骨罈或八到十個骨灰罈，墓地約50萬，加上20多萬的工程費，大概只要80萬就能搞定。但火化土葬也有頂級的墓園，像金寶山一個1.44平方公尺只能放骨灰的墓地就要價280萬。

輪葬墓園也是一種折衷方式，一位台北市殯葬業者近年曾幫某堅持土葬的基督教會在新店某公墓找到一處輪葬區，但入土七至十年後，必須撿骨，遷葬它處。

從法規的演進趨勢看，台灣土葬用地會愈來愈少，因為私人新墓地的申請條件是愈來愈嚴，例如土地面積要在10公頃以上，而且要進行二年的水土保持；墓地也不能向銀行貸款融資。

殯葬業者也透露，舊有合法私人墓地可透過收購周邊土地擴大墓地面積，如果成功變更，周邊土地價格可以翻十倍。這是目前私人墓地的供應主力。

殯葬業者表示，各地區墓園的價格和靈骨塔一樣有很大的價差，原因包括地區、位置、環境、設備、管理、產權和公私立等條件差別。

所謂位置是指墓園所在景觀與風水的優劣好壞，雖然墓園都會選擇地理風水好，風景優美的地方，但墓地位置會因地勢、水勢、視野、景色和面向而有所不同，價格當然也會有所區隔。

此外，每一座墓園的環境、設備和管理，也會讓價格有很大差異，就像飯店有三星級和五星級的待遇；至於公立墓園，雖然價格相較於私人墓園便宜許多，但是公立墓園都有使用期限，時間到就必須遷移，不如在私人墓園安定。

業者還提醒，大部分消費者購買墓地，很多只是買到「使用權」，也就是說，當這家公司不存在時，使用權的爭議也就發生了。而真正有保障的墓地買賣，是「所有權」的買賣，就像買土地一樣，會有一張墓地所在地政事務所發給的「土地所有權狀」。