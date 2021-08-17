警戒降級引爆餐飲需求，自助餐龍頭饗賓總經理陳毅航表示，餐飲內用「開比沒開好」，至少有營收進來，對維持店家營運有一定幫助，目前合菜類營收已回來7、8成，吃到飽的自助餐「會比較辛苦一些」，畢竟有人流相關規範，只能期待隨10月振興券發放同時，內用禁令再鬆綁，希望第4季至少做到損平。

本土疫情5月爆發，全台餐飲禁止內用，打趴餐飲業。以饗賓為例，5月在母親節檔期加持下，本來可以出現盈餘5千萬元，但疫情大爆發後，單月虧損近5千萬元，6、7月因只能做外送生意，單月虧損各1億元，預估開放之後，虧損有機會減半。

陳毅航表示，隨著各縣市餐飲內用陸續解禁，雖然仍有防疫規範，但對於大型餐飲集團來說，有店租、人事成本的壓力，「大到不能不開」，只能內用、外帶一起做，目前合菜類的開飯川食堂、饗泰多，營收已能回穩到7、8成，反觀自助餐的饗食天堂等品牌，虧損仍比較嚴重，客流跟營收大抵回到先前的3成。

饗賓今日宣布，首度開出跨足火鍋Buffet巿場的「小福利 火鍋會所」，主要看好台灣連鎖業逾4成為火鍋業，從2012年起的7年內火鍋店成長率達70％，包含直營及加盟，火鍋總店數突破萬家，發展快速，有望成為饗賓未來的新獲利引擎。

陳毅航表示，整體疫情趨向穩定，也希望政府適當放寬內用規範，讓基層的餐飲業能夠做生意，尤其10月若要發振興券，餐飲業內用鬆綁適在必行，預計2021年下半年，饗賓將再展8家店，期許在疫情過後可再度突破業績，儘快轉虧為盈。