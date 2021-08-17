金山區公所於災害當下立即安排機具進場搶災並排除落石，復建工程預計9月初完工。（金山區公所提供）

金山區公所於災害當下立即安排機具進場搶災並排除落石，復建工程預計9月初完工。（金山區公所提供）

東北角日前受到鋒面及連日豪雨影響，新北市金山磺港里民宅後方巨大落石掉落，金山區公所於災害當下立即安排機具進場搶災並排除落石，復建工程預計9月初完工，以避免影響公共安全及保障民眾安全。

新北市議員周雅玲及磺港里長許明熙亦親至現場關心第一時間搶災情形，周雅玲爭取新北市農業局進行後續復建工程，以保障民眾安全，農業局已進場施工預計9月初完工。

周雅玲指出，年初受季風帶來豐沛雨量，引起山區土質鬆動，導致金山區磺港里民宅後方山壁巨石掉落，恐造成安全疑慮，為避免岩壁石塊持續鬆動，基於安全考量應立即修復山壁邊坡，以維護民眾生命財產安全。

金山區長廖武輝表示，感謝周雅玲議員及磺港里長許明熙長期關心金山區內基礎建設，山壁邊坡改善乃當務之急，且為維護現有山壁生態環境完整性，採用生態工法掛網噴漿掛網植生格梁護坡施作，期許復建工程完工後，原邊坡崩塌裸露部份可呈現穩定狀態，以充分發揮整治效果，期待早日恢復生意盎然的自然景觀。