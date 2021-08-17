根據金融聯合徵信中心個人學生貸款狀況統計資料顯示，2021年1月到4月個人學貸總人數每月超過80萬人，一卡通與LINE Pay Money和台灣銀行合作開放學雜費繳費服務後，今再領先電子支付同業，配合政府今年協助畢業青年減輕就學貸款還款負擔政策，新增「助學貸款」繳費服務，此外，指定條件生活繳費最高也有10％的回饋。

教育部日前曾表示，今年個人學貸將緩繳本息與只繳息不還本的申請次數倍增為8次（8年），最長可申請16年暫時不償還本金，僅需每月繳交利息；一卡通公司表示，Line Pay Money新增「助學貸款」繳學貸服務，可直接連結銀行帳戶、直接儲值，防疫期間免跑ATM免現金接觸，儲值、轉帳免手續費，還可隨時查詢帳戶紀錄，讓社會新鮮人可隨時了解生活支出狀況。此外，指定生活項目綁定個人資訊還可定時接收 Line 錢包提醒通知，不用擔心錯過繳費期限。

一卡通公司董事長李懷仁表示，目前Line Pay Money提供的生活繳費項目多達1800項，大幅領先同業，提供更便利的全方位支付服務，是電子支付打敗現金的第一要務。

協理徐毓鍾分析，1月至今年7月為止，不含信用卡繳費的生活繳費項目，如水電、瓦斯、地方有線電視、社區管理費、地方稅及規費等，對比去年同期相比使用量增加1.6倍，交易金額更是同期的近4倍。尤其在今年上半年繳稅季，一卡通公司新增了許多縣市地方稅及公立學校學雜費的繳費服務，交易量直逼去年一整年的使用量。

為鼓勵民眾多加體驗行動支付的便利，2021年9月30日前，只要當月使用 Line Pay Money 消費任3筆以上，且帳戶開啟自動儲值及自動儲值交易差額功能，繳納指定生活繳費即可享 LINE POINTS 2％ 點數回饋（每人每月回饋上限 1000 點）。

此外，首次透過「生活繳費」繳費，再享 LINE POINTS 3％ 點數回饋（每人回饋上限 150 點），此外，連結聯邦、台北富邦、台新、新光、遠東商銀、臺灣企銀及指定農漁會帳戶，指定條件最高再加碼 5％ 回饋。