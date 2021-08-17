台中市就業服務處處長李美麗以「兼顧防疫助市民安心就業」進行專案報告。（盧金足攝）

台中市就業服務處協助市民安心就業，推出單一窗口、多元化徵才活動、獎補助申請等求才服務，去年更因應疫情全國首創視訊徵才，提供企業及民眾安全且便利的媒合管道。市長盧秀燕表示，拚經濟是重要課題，市府制定許多方案協助民眾就業，台中市今年上半年失業率3.9％，六都最低，市府將持續努力。

台中市府17日舉行線上市政會議，由盧秀燕主持，台中市就業服務處處長李美麗以「兼顧防疫助市民安心就業」進行專案報告。根據中央公布的資料顯示，台中市今年上半年勞動參與率59.9％，高於六都平均的59.34％；失業率3.9％，低於六都平均的3.96％。

盧秀燕說，市府實施相關媒合措施，幫助市民就業，除設置就業服務處外，制定許多方案如全國首創「視訊徵才」，今年更升級為「視訊2.0服務」民眾免出門可在家面試，若不會使用，可至台中2個就業服務站及21個就業服務據點，由服務人員引導並提供免費視訊設備。

市府推動「獎勵青年就業計畫」，鼓勵待業青年積極求職，設籍台中市29歲以下青年經推介就業滿一定期間最高可領2萬5千元就業獎勵金，開辦至今已有逾4000名青年成功就業，其中9成以上青年回饋滿意該計畫。

李美麗說，台中市有精密機械業、風能產業、運動產業、光電產業、科技業、服務業、營造業、農林漁牧業等20萬5778家企業，15歲以上勞動人口數計144萬人。

中央預計明年5月將原台中就業中心委由市府辦理，將增加為3個就業服務站、24個就業服務台，共計27個就業服務據點，以「體系一元化」及「服務在地化」，提供民眾及廠商更適切的就業服務。

市府有單一窗口，提供求才登記、僱用獎助申請等多項服務，並分派專屬就業服務員，後續由固定專人服務，同時辦理單一徵才、聯合徵才、就業博覽會等多元化徵才活動，以個案管理、專案服務，提供就業促進工具、職涯深度諮詢、職業訓練諮詢，以及獎勵青年就業計畫、弱勢勞工就業協助、中高齡人力資源再運用僱用獎勵、安心即時上工方案等各項獎補助申請。

李美麗指出，截至7月份市府已舉辦325場次徵才活動，與去年同期195場次增加66.6％；參與廠商為466家與去年同期340家增加37％；投遞履歷5275人次，與去年同期4404人次增加19.78％，並提供2萬7594個職缺數，與去年同期1萬7021增加62.18％，未來將持續採「實體」及「視訊」雙軌併行方式協助市民媒合就業。

經發局長張峯源說，台中就業人口自盧市長上任以來成長5.1萬人，今年就業人數上半年與去年相較也成長3萬7千人，經發局自去年以來，實地訪視逾60家廠商、召開15次投資障礙排除會議，促進410億元投資，未來將與相關局處持續提供廠商行政協助、媒合人才。