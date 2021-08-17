81歲美國傳奇歌手巴布狄倫（Bob Dylan）被譽為「搖滾民謠詩人」，還曾獲諾貝爾文學獎肯定，然而今卻爆出他1965年涉嫌迷昏性侵一名12歲少女，消息一出震驚歐美娛樂圈，據報導指出，巴布狄倫利用自己的名氣引誘對方，進一部控制性侵受害少女。

據外媒綜合報導，受害者為68歲的J.C.，她目前住在康乃狄克州，她透過律師提告，「巴布狄倫在1965年4月到5月，超過6個星期的時間裡，與原告做朋友，並建立了情感聯繫」，地點位於紐約雀兒喜的飯店公寓裡，訴狀裡詳細寫道，巴布狄倫先取得J.C.的信任後才伸出狼爪。

J.C.透露，巴布狄倫以毒品、酒精和暴力威脅她就範，造成她至今仍身心受創，因此罹患憂鬱症，容易感到屈辱、焦慮，這些負面創傷嚴重影響她的生活，讓她不得不控告巴布狄倫傷害、施暴、非法監禁等多項罪名，對此，巴布狄倫的發言人也回應：「這樁關於56年前的控訴並非事實，我們將全力捍衛。」

而J.C.的律師丹尼爾艾薩克（Daniel Isaacs）則指出：「訴狀說得很清楚了，她提供了很多詳細的資訊，毫無疑問，那段時間她確實在巴布狄倫的公寓裡。」至於J.C.等了多年後才提告的原因至今仍無解。

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