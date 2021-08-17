農委會今（17）日公布109年全國遊蕩犬隻數量調查推估結果，全國推估遊蕩犬數為15萬5869隻，每百人遊蕩犬數為0.66隻，較上期(107)年調查數量微幅增加6.19％(9096隻)，遊蕩犬隻以屏東縣、台南市、嘉義縣、高雄市以及新北市居多，而每百人遊蕩犬數又以嘉義縣3.48隻居冠。

根據動物保護資訊網統計，全國109年遊蕩犬估計數15萬5869隻，其中以屏東縣2萬291隻最多，其他縣市依序為台南市1萬9539隻、嘉義縣1萬7408隻、高雄市1萬7271隻，以及新北市1萬1328隻居多。

但若以縣市鄉鎮人口數來算，嘉義縣人口數49萬9881人，每百人遊蕩犬數以3.48隻居冠，其次依序為屏東縣2.50隻、花蓮縣1.84隻、台東縣1.76隻、南投縣1.37隻，以及台南市1.04隻。

農委會畜牧處副處長江文全表示，目前的做法就是要求絕育，且針對人犬衝突熱區優先處理，會針對飼主的責任教育、寵物登記、絕育工作多管齊下來推動，當然自106年起施行收容動物零撲殺制度後，每年絕育犬隻頭數一直在成長，動保預算主要還是協助地方政府做絕育，每年1億多預算當中，大約有5000萬事來做絕育，只要區域性犬隻絕育強度達到8成以上，便可達成科學控制繁殖效果。

家住屏東的民眾表示，很多遊蕩犬並非流浪狗，而是民眾自家飼養的狗採取放養，這是鄉下很正常的樣態，但部分飼主還是沒有將家犬絕育的觀念，這的確是要特別改善的部分。

有獸醫表示，越來越多被送來診所的狗其實都是被飼養後丟棄，如果要養狗，真的可以用領養代替購買，否則很多狗買來的時候很可愛，長大後因為體型太大或其他因素被丟棄，一隻狗每年可以繁殖8-10隻，如果沒有絕育，丟1隻生10隻，這樣永遠也結紮不完，棄養也是對寵物的殘忍。」