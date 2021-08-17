財政部去年7月推出「兆元振興」融資方案，由9家公股銀行，提供六大核心產業資金需求，由於方案只到今年6月底；綠委今呼籲，財政部應提「兆元振興融資方案2.0版本」，將方案時效延長至5年，至少年底，並視公股銀行資金量能滾動式調整利率優惠，分階段設定融資目標及預期效益。

民進黨立委許智傑、邱志偉、林宜瑾今召開「助企業‧振經濟 兆元振興要繼續」記者會，邱志偉指出，愛台灣進入振興階段，除了振興券推出，建議財政部研議兆元振興融資方案延長至年底，讓企業有充足資金動能持續投資。

邱志偉認為，核心產業跟中小企業的支持，已達劍及履及，非常明顯的效果針對中小企業，公股銀行的資金能夠持續，最起碼要延續到今年年底。

許智傑說，不只6大核心產業，像半導體等台灣優勢科技產業，政府也必須協助國內企業針對全球供應鏈調整進行「超前部屬」；「兆元振興融資方案」等產業貸款優惠應長期辦理，並配合稅賦優惠等政策讓產業界無後顧之憂。

他說，中小企業認為，雖然非常感謝，但以目前的狀況來還不夠，所以也希望在紓困跟振興的部分，響應行政院各部會可以再加碼。

林宜瑾說，疫情期間，像韓國去年也提供36兆韓元（約新台幣8900億元）的優惠貸款給出口業者，台灣中小企業的比占了92.52％，中小企業確確實實需要這筆錢，政府本來就應該做企業的後盾。

她強調，台灣今年第二季經濟成長率達7.43％，比全球的6％還高；接下來振興階段，已經在消費者端祭出振興券，市場端，也希望政府續推優惠貸款，讓企業能有資金投入生產。

邱志偉強調，中小企業為我國經濟動能主力，且在中美貿易衝突和疫情後的振興階段，產業鏈面臨重整、企業面臨升級轉型，公股銀行必須提供資金協助，充分扮演點火的角色助攻民間投資、振興景氣，進而幫助就業，讓公有銀行成為我國中小企業資金的最強後盾。

財政部國庫署副署長顏春蘭表示，紓困專案告一段落後，再做研議，讓振興方案無縫接軌。