大陸軍機今（17日）上午分成多批次，多機種在台灣西南、南部以及東南空域進行訓練，令人意外的是，海軍與中科院今天分別在西南外海與東南外海進行操演，恰巧一早就有兩架美國海軍EP-3E電子偵察機及P-8A反潛巡邏機通過巴士海峽前往西南空域，隨後大批度陸軍機就分批次出海，甚至還通過我方兩個操演靶區，據了解，這是共機首度在我方進行操演時經過靶區，干擾意味濃厚。

根據臉書「台灣西南空域」粉絲專頁表示，上午在發現西南空域有嚴重電子訊號干擾，由於當時美軍及大陸電偵機都在該區域，疑似美、中、台三方在測試電戰攻防。

臉書《西南空域》紀錄，今天大陸軍機以多機種、多空層，進入我ADIZ(西南空域)，我空軍多機種，多批次在空監控，並於09時30分、09時43分、09時44分、09時53分、10時20分、10時22分六度廣播驅離。同時美國海軍EP-3E及P-8A正通過巴士海峽前往西南空域。

根據統計，大陸軍機8月分已累計進入我空域5天，共11架次，本月廣播驅離紀錄共計16次。國防部則是公布2021年累計進入我空域131天，380架次，已超過去年一年總合。