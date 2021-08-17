42歲林姓男子涉嫌在大台北地區販毒，新北市刑大獲報12日前往林嫌位於板橋的住處外埋伏，趁他外出時一擁而上，果然在他隨身攜帶的太陽餅盒內查獲250公克安非他命毒品，市價約50萬元，警方另外在套房內查獲毒品、吸食器、電子磅秤、現金等證物，訊後依違反《毒品危害防制條例》法辦。

警方調查，林嫌因染毒有多次遭查獲紀錄，二年前出獄，惟不知悔改，為牟取不法利益，竟重操舊業、鋌而走險做起販賣毒品勾當，且承租板橋高級社區當藏身處所，出門大都從地下室出入來規避警方查緝。

新北市刑大獲報組成專案小組數月監控蒐證， 12日下午持搜索票前往社區埋伏，當場查獲準備外出送貨的林嫌，林嫌突見警方出現，露出驚恐不知所措的表情，而原本拿著藏有毒品太陽餅禮盒不知覺掉在地上，反而吸引查緝人員注意，警方隨即在禮盒內查獲250公克安毒，初估市價約50萬元，訊後依違反《毒品危害防制條例》法辦。

新北市刑大表示，毒品犯嫌經常會藏身在社區大樓內做為掩護，藉機進行毒品交易，警方將持續與社區大樓管委員建立友善通報網絡，掌握可疑犯嫌行蹤加強查緝，以淨化治安環境，將毒品犯罪趕出社區。

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