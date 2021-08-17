台南市政府環保局派員移置被丟棄路旁的廢棄機車。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

廢棄汽機車長期占用道路，嚴重影響市容及用路人的權益，台南市政府環保局除派員查報，也受理民眾舉報。從今年1月至6月，環保局張貼廢棄車輛通知單1670件中，汽車430件、機車1240件；拖吊移置883件中，汽車91件、機車792件，其餘均由車主領回處理。至於違規數量則以永康區最多，其次為中西、安平區及南區。

市長黃偉哲表示，部分民眾將損壞、髒汙、銹蝕等無法使用的汽、機車，隨意棄置在人車較少的街道巷弄、無人的空地空屋旁或公寓大廈大樓附近騎樓，嚴重影響用路人的權益及環境衛生，籲請市民朋友不要為了一己之便任意棄置，共同維護市容景觀。

環保局也說，廢棄車輛除該局巡查人員主動查報外，如果民眾發現路邊及免費停車場被無牌車輛占用，也可向環保局網站「髒亂點通報系統」檢舉。截至目前為止，被張貼通知單的件數中，不少都是民眾主動通報，環保局也將持加強查報與拖吊廢棄車輛。至於車輛移置產生的移置費，一律由車主負擔。

環保局還透露，巡查人員查報無牌廢棄車輛時，常有車主主張個人財產權，與巡查人員發生糾紛或衝突，不少巡查人員都有遭車主謾罵或威脅的經驗，讓巡查人員備感無奈。