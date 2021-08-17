休傑克曼在《追憶人》中飾演一位調查記憶的私家偵探。（華納兄弟提供）

由台裔導演麗莎喬伊執導的《追憶人》，集結休傑克曼、吳彥祖兩大男神正面對決，將於本週四（8月19日）在台上映。電影描述休傑克曼飾演的尼克，是一位調查記憶的私家偵探，隨著故事的進展迷戀上駐唱歌手梅（蕾貝卡弗格森飾），但某天梅卻無預警地消失了，尼克為了找到她，依著線索找到由吳彥祖飾演的毒梟聖喬，才發現兩人之間的糾纏都跟梅脫不了關係。

導演麗莎喬伊認為電影中沒有黑白分明的英雄和受害者，角色的複雜性會引導電影中的世界，因此在《追憶人》中鑽研各角色的複雜性，試圖翻轉角色的兩面性。

休傑克曼一直都是導演麗莎喬伊心目中的男主角理想人選，她認為尼克這個角色是個安全嚮導，由於他過去幫人回憶的經驗，不管是作為戰爭或和平的工具，他會擔心人突然在這個世界上消失，才會想費盡苦心想找到梅，他在某種程度上是英雄，但也不完全是。

導演麗莎喬伊希望藉聖喬這個角色打破亞裔在大銀幕上的傳統形象，聖喬是紐奧良的毒梟，雖然邪惡但也富有人性。當導演麗莎喬伊找上吳彥祖時，吳彥祖已經休息了9個月，只為了等到一個好劇本，他表示：「我從沒演過層次這麼豐富的角色，他是個黑道、是個壞蛋，但同時他也很脆弱，因為他的心被撕裂了，傷痕累累，但表面上他還是心狠手辣。」

麗莎喬伊與吳彥祖同樣身為華裔美國人，兩人有著相似的成長及生活背景，其中也包含與家人說話時都會中英夾雜。聖喬這個角色即是代表著來自兩個文化背景的人，就如同墨西哥毒梟同時會說西班牙文和英文一樣，而在近未來的世界中，中文已更為普及化。

《追憶人》是混合了動作、驚悚、懸疑、愛情等類型的原創故事，故事的核心是關於記憶、回想和留戀過去。片中每個角色都要做出選擇，看是要繼續前進、向前看，還是要活在過去，守著回憶，活在那些記憶中。