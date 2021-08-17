《俗女2》神秘女聲揭秘！創作新人琳誼Ring推出首張EP《青春集Daisy》。（相映國際提供）

近來夯劇《俗女養成記2》締造高收視率熱播，有一首輕柔吟唱的插曲〈蚵仔麵線〉抓住了觀眾耳朵，引起網路熱議這原唱究竟是誰？如今正式揭曉就是琳誼，新歌由旺福小民量身打造，琳誼形容「小民老師很親切，不藏私分享如何寫台語歌詞、如何找到創作靈感等，讓我覺得收穫滿滿」，爆料小民家的廁所竟然有超多食譜，覺得他應該是特級廚師！她錄音前做了許多功課，「初看歌名覺得很親切，是大家很熟悉的小吃。錄音時發現歌如其名，容易朗朗上口，很自然、放鬆用自己的方式去詮釋」。

琳誼按時在電視機開追該戲，看得入迷：「看完目前集數，通常大家都會說第二季會有魔咒，但《俗女2》還是真的很好看，有好笑、有感人，就是大家日常的縮影，像小嘉玲偷看電視被打，就讓我想起以前偷玩電腦，也被媽媽發現，會覺得媽媽們很厲害，用手測量電腦的溫度得知，勾起一些兒時的回憶。」

琳誼Ring從網路歌手發跡，累積百首Cover、官方頻道點擊率突破1100萬大關，近來晉升發片歌手，EP史無前例邀來大咖音樂人，五月天阿信操刀製作〈愛情限時批〉、〈錄音帶〉；旺福樂團小民打造詞曲〈蚵仔麵線〉、〈錄音帶〉；法蘭黛樂團的法蘭製作合唱〈憂愁〉，讓琳誼直呼超幸運。

她說：「經過好一段時間籌備與製作，現在終於發行《青春集 Daisy》讓大家在數位平台聽到我的聲音，4首翻唱重新編曲給大家全新感受，還有2首新歌〈蚵仔麵線〉、另一首〈錄音帶〉是由我作曲，大家要去聽歌唷。」

她出道後，一天要跑個三場通告做宣傳，生活變得忙碌，她分享第一個通告是遇上吳宗憲《綜藝大熱門》，她努力準備演出，自評有點緊張給自己70 分，希望能越來越順，更期許「不管是網路上唱歌，或是出道發行作品，都是圍繞在我喜歡唱歌這件事，能一直做自己喜歡的事情感覺很幸福，辛苦就會覺得還好了」。