大陸國家衛健委今（17日）公布，前一日新增42例新冠肺炎確診病例，本土病例降至個位數6例。近日爆發本地感染的江蘇省揚州市，疫情已趨緩，但為徹底阻斷病毒傳播鏈，當地於今下午起展開新一輪重點地區大規模核酸檢測，這已是當地第11次大規模檢測。

過去一日，江蘇和湖北各新增3例本地確診病例，新增境外輸入病例分別為雲南15例，廣東9例，上海7例，廣西2例，山東、四川和陝西各1例；同日新增17例無症狀感染病例，全部為境外輸入。

此外，揚州大學附屬醫院11日傳出3名醫生確診引發關注，院方一位參與調查的負責人16日表示，首名確診醫生於本月2日曾接診一名確診患者。雖然該醫生當時有穿着二級防護裝備，但有可能是天氣熱導致口罩浸濕降低隔離效能而染疫。

另據大陸國家衛健委主任馬曉偉表示，9月面臨開學季，大中專院校和中小學如期開學，一些省份要組織一系列重大活動，要力爭在8月底前把當前疫情控制住，盡快讓社會生活恢復到正常狀態。