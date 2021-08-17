桃園蘆竹17日中午發生挖破瓦斯管線意外，中山路路段疑似因自來水公司施工誤挖破自來水、瓦斯等管線，瓦斯外洩且水柱直噴，出現「瓦斯噴泉」，臭味四溢，消防人員經通報立即到現場噴水霧降低瓦斯濃度，且現場已實施交通管制，消防隊指出，下午5點已完成瓦斯、自來水的止漏。

桃園蘆竹17日中午發生管線破裂意外，蘆竹區中山路158巷路旁因自來水公司施工誤挖破自來水、瓦斯等管線，瓦斯外洩且水柱直噴，出現「瓦斯噴泉」，臭味四溢，消防人員於11點36分接獲通報後立即到場連結消防栓噴灑水霧降低瓦斯濃度，警方亦到場進行交通管制，禁止人車進入。

消防人員指出，現場派有5名消防人員、2台消防車到場協助，經聯絡欣桃瓦斯公司到場了解後，欣桃瓦斯表示，該意外需要在洩漏管下方處再繼續以怪手開挖道路，找到瓦斯總閥截斷瓦斯流通，以達到鎖閉管線，消防隊指出，下午5點已完成瓦斯、自來水止漏，無人傷亡，消防隊指出，後續已由相關單位進行道路鋪設，恢復道路平坦。