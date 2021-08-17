巴基斯坦籍諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai）今天表示，她很擔心阿富汗的情勢，特別是婦女與女童安全，呼籲全球領導人緊急採取行動。

法新社報導，馬拉拉說，美國總統拜登「還有很多未盡之事」、必須「大膽行動」來保護阿富汗人民；她還表示，她已試圖聯繫好幾位國際領導人。

馬拉拉接受英國廣播公司（BBC）節目「新聞之夜」（Newsnight）訪問時說：「這確實是一場緊急人道危機，我們必須提供協助和支持。」

馬拉拉11歲那年以筆名為BBC撰寫部落格，描述在巴基斯坦塔利班（Pakistani Taliban）統治下的生活，因而成名。她過去也因力倡女孩受教權而成為塔利班的眼中釘。

2012年，馬拉拉在校車上遭塔利班分子槍擊，隨後被送往英國治療，並定居當地。她去年從牛津大學（Oxford University）畢業，取得哲學、政治學與經濟學學位。

24歲的馬拉拉在「新聞之夜」表示：「我非常擔心阿富汗當前情勢，特別是當地婦女與女孩的安危。」

她說：「我曾有機會和阿富汗幾位維權人士說上話，其中包括女權倡議者，他們傾訴了憂慮，不知道未來生活會是什麼樣子。」

馬拉拉說，她已寫信給巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan），要求他接納阿富汗難民，並確保所有難民兒童「擁有接受教育的管道、獲得安全和保護，（保障）他們不會失去未來」。

根據諾貝爾獎官方網站，2014年，年僅17歲的馬拉拉因「為受壓迫的兒童和青少年抗爭，並爭取所有兒童的受教權」而獲頒和平獎。