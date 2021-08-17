協助零售企業加速數位轉型，並掌握OMO全通路布局達到營運效益，91APP*-KY(6741)與鼎新電腦今日策略結盟，在零售數位服務的合作架構下，資源整合雙方優勢，助攻零售品牌數位變革。

91APP與鼎新今天也首度共同舉辦「全通路布局X品牌總部價值 重建新商模」線上趨勢峰會，91APP總經理楊明芳表示，疫情帶來破壞，卻也開創機會，不少已施行虛實融合OMO的零售品牌，在先前三級警戒下，第一時間可彈性調整門市與電商的營運配比及對策以應變疫情，將損害降至最低。

楊明芳指出，疫情限縮民眾外出，但購物需求不減，品牌藉官網及APP電商經營，早已將商店開在消費者手機中，甚至運用如「店員幫手」高效型數位工具，即使門市停業仍能發動所有店員在家進行銷售工作，導購至電商，不僅建立新型態零售數位服務，更整合會員數據。零售市場重新洗牌，數位轉型勢在必行，唯有OMO全通路布局，才能即早掌握競爭優勢。

楊明芳表示，鼎新擁有豐厚的ERP等系統導入與整合經驗，現今積極拓展新零售領域，相信雙方策略合作，無論在數據、會員，甚至後端整合，皆可帶給客戶最完整的服務。對於有意投入OMO全通路布局的零售品牌，亦能共同協助其突破疫情困境數位轉型，讓電商為實體零售所用，升級打造更強大的全通路布局。

鼎新副總裁李義訓指出，零售企業在營銷面上強調高度彈性，以因應市場快速變化，後端營運面則是要求準確有效控制，但兩者往往相左，因此如何快速得到前端營銷變化，唯藉由資訊系統整合及全通路數據融通，一體化管理方能達成高效的全通路營運，即時洞察數據掌握商情，發揮零售企業管理效益，進而實現品牌總部營運價值。