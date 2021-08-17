饗賓餐旅集團新創新品牌「小福利 火鍋會所」跨足火鍋吃到飽市場，首店進駐新北中和環球購物中心開幕試營運，預計年底前在新北開出第2店。同時，隨著疫情警戒降級，集團重啟展店計畫，下半年預計合計新展8家店，搶攻後疫情時代消費商機。

饗賓餐旅集團2020年營運雖遭逢疫情逆風，但在下半年急起直追彌補下，全年營收仍逆勢成長4％至36.49億元。2021年上半年營收18億元、年增15.38％，主因去年3～5月營運受疫情影響嚴峻，今年則自5月中起升級三級警戒，餐飲禁止內用衝擊營收表現。

隨著7月底警戒降級、餐廳逐步開放內用，饗賓旗下各品牌營運動能逐步回溫。總經理陳毅航表示，其中以「開飯川食堂」回升速度最快，「饗食天堂」、「饗饗」及「旭集」等自助餐品牌因座位人流降載配合防疫，目前僅恢復疫情前的30％水準。

不過，看準台灣人一年四季都愛吃鍋，且台灣連鎖業逾4成為火鍋業，直營及加盟火鍋總店數突破萬家，饗賓餐旅決定結合擅長且引以為傲的自助百貨業態，新創第8個品牌「小福利 火鍋會所」跨足火鍋吃到飽市場。

「小福利」首店落腳新北中和環球購物中心，斥資約3千萬元打造占地180坪、設有236個座位，以台灣復古元素結合現代摩登設計，主打特製麻辣和汕頭2種湯底、獨門醬料和各種嚴選食材，以及各式復刻經典小食的配餐。

由於仍處二級疫情警戒，「小福利」嚴守防疫規範，入場前必須採實聯制、量體溫、手部消毒，試營運期間均採點餐位上服務，同桌採斜對角座位安排，防疫距離都在1.5公尺以上，並均使用防疫隔板，桌椅、帳夾使用後皆重新消毒。

陳毅航表示，集團目前共有8大品牌、48家門市，且多年持續投資基礎建設打造紮實根基。面對疫情升溫衝擊，集團陸續推出「饗在家」調理包、「饗帶走」外帶外送平台、「饗青巿集」鮮食雜貨電商平台，在營運逆風中持續創造多元業績來源。

隨著疫情警戒降級，饗賓餐旅集團再度重啟展店計畫。陳毅航表示，除了試營運的新品牌「小福利」及甫開幕的「開飯川食堂」微風南山店，包括「饗泰多」、「真珠 台灣家味」與「開飯川食堂」均將持續展店，下半年預計合計新展8家店，持續衝刺營運動能。