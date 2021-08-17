交通部高速公路局表示，疫情警戒降回2級後，國道交通量幾乎已逐漸恢復至3級警戒前水準，針對今年中秋節連續假期交通狀況，若不受疫情及天候影響，預期國5、西部國道北區及中區路段將會發生長時間壅塞情形。

根據高公局統計，3級警戒前，周末的國道交通量約為100百萬車公里，3級警戒期間腰斬，低於50百萬車公里，但到上周末已經回溫到95百萬車公里。

高公局表示，今年9月18日至21日中秋連假的交通管制措施，收費採單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。18日至20日每日0至5時，國道全線暫停收費；21日0至10時，國道全線暫停收費。

高乘載管制部分，9月18日6至12時，國1內湖至頭份及國3木柵至香山等路段各交流道南向入口匝道；18日至19日每日6至12時，國5南港系統交流道之南向入口匝道；20日至21日每日14至21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道，上述時段與路段將進行管制。

9月18日及19日每日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；0至24時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口。20日及21日，每日7至19時，封閉國1虎尾北向入口；0至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

高公局強調，連續假期間國道交通量為平日的1.5倍至2倍，部分路段於尖峰時段交通量早已超過可服務容量，故發生壅塞在所難免，用路人如要開車出門，請務必做好車況檢查及蒐集瞭解各項交通疏導措施，並妥善規劃行程確認行車路線。