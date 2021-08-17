40歲台語歌手陳淑萍，從歌唱比賽《21世紀新人歌唱排行榜》出道，曾為了返家台中老家照顧病父，淡出歌壇數年，外型亮眼的她，自曝曾被年紀足以當她父親的富商要求包養，不過都遭她一口回絕，堅持靠自己的力量闖蕩演藝圈。

根據《ETtoday》報導，陳淑萍出道發行兩張專輯後，就從演藝圈消失，事後得知當時父親中風生病，便返回台中老家照顧，沒想到父親病逝後，母親始終走不出傷痛，便繼續留在家裡陪伴母親，相隔5年才又重返演藝圈，沒想到復出時頗不順遂，不僅差點找不到工作，就連演出費用也被少算，讓她只能找曾合作的人幫忙聯繫接活動，她透露上台北時存款剩3000元，當時節儉到一周只吃半條吐司，泡麵都嫌貴。

陳淑萍曾為照顧雙親淡出演藝圈多年。（圖／陳淑萍臉書）

陳淑萍靠著朋友安排出國駐唱，生活才穩定下來，某次在大陸演出時認識資深唱將袁小迪後，對方不僅會照顧獨自在外打拚的她，還牽線簽約唱片公司，讓她不用再面對亂七八糟的事，也不用擔心演出價碼會被剝削，雖曾被年紀足以當她父親的人要求包養，但當下卻是一口回絕，她強調「如果沒有拒絕，就不會有現在的我，可能身份也不一樣，換個方面想，我如果有年紀了，他一定也不要我」。

陳淑萍過去表示礙於藝人身分，導致每段戀情都談的很有負擔，更透露曾被某任男友母親質疑「你們演藝圈私生活是不是都很亂？」讓她坦言一度很受傷，加上時間與男友休假完全搭不上，也成為分手主因。