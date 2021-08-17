76歲蔡姓老翁因脊椎感染造成膿瘍，出現敗血性休克被送往急診，抽血檢查診斷為「急性腎衰竭」，病患及家屬驚恐不已，擔心要洗腎一輩子，經緊急腹膜透析矯正治療4天，大幅改善一周後即拔除導管。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，急性腎衰竭只要早期診斷出病因，在治療黃金期內解決，腎臟功能有機會回復，脫離洗腎的日子。

林軒任指出，患者經診斷為敗血症引起「急性腎衰竭」，並有危害生命的代謝性酸中毒，透過緊急腹膜透析矯正治療，但家屬一聽到「腎衰竭」相當害怕，擔心從此喪失腎臟功能，就不得不洗腎一輩子。他強調，「急性腎衰竭」有別於「慢性腎衰竭」，只要於早期診斷出病因，並快速解決，腎臟功能有機會回復或脫離透析。此個案是由於敗血症引起，敗血症控制後，腎臟功能就會好轉。

林軒任表示，並非所有「急性腎衰竭」都需要緊急透析，若沒有危害生命或造成其他器官衰竭，可以先治療原始病因；但若影響生命，甚至引發呼吸衰竭、肺水腫或嚴重代謝性酸中毒，就要考慮短期透析，避免其他器官進一步惡化。

林軒任表示，透過床邊腹膜透析植管方式，能夠局部麻醉且快速置放腹膜透析導管，日後患者若需要長期透析，不需另外置放導管，原有導管即可使用；若患者腎臟功能回復而脫離洗腎，也可直接拔除。此外，相較於血液透析，腹膜透析保存較多殘餘腎功能，也較不會影響血壓，且「急性腎衰竭」患者往往合併多重器官衰竭，緊急腹膜透析治療能不影響患者血壓，並幫助患者清除毒素。