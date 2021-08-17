我國友邦海地14日發生規模7.2大地震，至今已有逾千人罹難、超過5000人受傷，2萬7000戶房屋損毀；紅十字會呼籲政府出動包機或支持運費，協助將熟飯、罐頭、肥皂、衛生用品、手電筒等民生必需品及帳篷、睡袋、睡墊、涼被、毛毯及口罩等防疫物資迅速送達。

如2013年11月，海燕颱風橫掃菲律賓中部宿霧及帛琉時，政府曾分別派遣軍機及軍艦運送NGO提供的賑濟物資；慘遭風災侵襲的帛琉，也透過總統親筆信函，希望紅十字會提供組合屋及水塔等物資，前總統馬英九也指示海軍運輸艦協助運送，紅十字會也派人前往帛琉示範組裝組合屋，讓受災民衆能有棲身之所。

2015年4月尼泊爾發生芮氏規模7.8強震，災難發生後，外交部協助NGO從台灣輾轉空運發電機、帳篷、睡袋、毛毯、嬰幼兒奶粉、防水布、礦泉水、泡麵，紅十字會也與佛光山、中華搜救總隊、高雄長庚醫院合組「尼泊爾四合一救援總隊」前往救災，執行義診。

針對海地強震，紅十字會與紅新月會國際聯合會已先緊急撥款75萬瑞士法郎賑災，並對外發出1000萬瑞士法郎募款呼籲，計畫援助5000戶家庭2萬5000名災民之安置，並提供基本生活需求、衛生保健及醫療、供水、性別保護、移民協助、減災計畫等。

紅十字會呼籲民眾，可以運用紅十字會人道快遞-勸募專案捐款，並註明「海地地震」，善款將專案專用於海地賑災用途；捐款可洽紅十字會官網。