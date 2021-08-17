台北市昨傳出24日開放民眾打籃球的規畫，北市體育局副局長劉寧添今日受訪時表示，除籃球外，同時還會納入排球、曲棍球、街舞、體操、舉重等8項體育項目，共通點是皆須「戴口罩上陣」，場館也會限制容留人數、場下保持社交距離等指引，但不會限制單場運動人數。

劉寧添表示，北市每2周都會對場館解封進行檢討，24日預計開放籃球、排球、曲棍球、手球、藤球、街舞、體操、舉重和合球共計9項，但程序上仍要等到台北市長柯文哲通過，並逐步就疫情放寬情況做開放。

針對開放指引有何規範，劉指出，指揮中心有3項指引，包括戶外仍須佩戴口罩、容留人數及每人保持1公尺至1.5公尺距離，無論何種運動，進行時都要佩戴口罩，但考量運動時難以維持1.5公尺距離，只要下場後有保持社交距離即可，這也是為什麼市府一開始開放單人活動，就是要避免接觸。

由於打籃球容易有肢體接觸，是否會限制人數？劉則說，不會特別管制，就按照每項運動玩法而定，只是民眾運動時必須佩戴口罩，若戴口罩運動時感到不適，那就暫停休息一下。此外，由於運動比賽強度較高，預計會訂出額外指引，舉辦賽事的單位也必須提前向體育局申請。

至於北市已開放民眾游泳，但淋浴間和吹風機仍無法使用，劉則緩頻，會隨時跟體育署做相關研擬，目前淋浴間因清消不易、又容易發生飛沫傳染，暫時不朝向開放角度，但會隨時觀察。