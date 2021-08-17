「2021第七屆武漢金銀湖盃兩岸青年創新創業大賽」由武漢台資企業聯誼會與時際創意傳媒共同舉辦台北菁英賽，受疫情等因素影響，經研討後決定兩地同步延長報名時間至2021年9月10日，期待邀請更多勇於實現夢想的創業青年一同參與。

此活動期盼發掘並支持具有潛力和創新力的創意團隊和新創企業，為創業團隊搭建平台，讓台灣年輕人創造更多發展及創業機會，藉由兩岸青年創業思維交流競賽，總獎金更高達約150萬台幣，也希望有機會提供更多創業資源給創業青年，新創團隊千萬要把握機會盡快報名參加。活動報名至2021年9月10日截止，線上報名表單填寫(https://reurl.cc/qgaxXp)

因應疫情關係，本屆比賽的各階段評審皆在台北進行，決賽預計透過視訊連線方式，進行兩地交流及評選。大賽報名徵集對象不拘領域，只要夠有創意、創新的各領域創業內容皆能報名參與（個人、企業或團體皆可），透過兩階段的競賽過程，不僅可以擁有專業評審指導與各界菁英交流的機會、獲得創業獎金，競賽獲勝前十名團隊更可直接取得於武漢台資企業聯誼會輔導創業資格。透過大賽提供新創團隊與企業發展機會的平台，鼓勵創業青年勇敢不設限，大步邁進實踐夢想，突破環境困境，並透過交流及引導更完整築夢道路。

報名信箱：[email protected]