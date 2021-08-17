詐騙集團以「猜猜我是誰」誆騙74歲婦人，所幸警方及時勸阻，保住婦人40萬。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名74歲廖姓婦人10日在家中接獲摯友來電，對方聲稱需錢調頭寸，向廖婦商借40萬周轉，廖婦認為對方是多年閨蜜，二話不說赴銀行匯款，由於轄區警方日前才至銀行宣導「反詐騙」，並發放「詐騙關懷表」，廖婦因此被行員鎖定為關懷對象報警，警方勸阻廖婦對方是騙子非閨蜜，保住她的善款。

警方指出，74歲的廖姓婦人10日在家中接到舊識「麗燕」的友人來電，對方聲稱，先前手機損壞，更換新機時也換了新的Line帳號，2人短暫聊天後，對方指因生活所需，需要一筆錢大約40萬調頭寸，保證3天後就可全數歸還。

當時廖姓婦人信以為真，想說對方是認識的好友兼閨蜜，對方也答應會還錢，於是前往銀行匯款；剛好日前三民二分局的警方曾至該家銀行進行反詐騙宣導並發放「詐騙關懷表」，該張表格中提醒行員留意要匯款的民眾，行員擔心廖婦受騙，於是通報警方到場關切。

鼎山所警員方界智、徐新雅到銀行了解後，發現廖婦中了詐騙集團慣用的「猜猜我是誰」詐術，廖婦經警方勸說後，才突恍然大悟自己險些落入詐騙集團詭變多端的話術中，幸虧警方和行員即時攔阻，挽救她多年存的積蓄。