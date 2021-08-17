勞動部澎湖就業中心為協助民眾縮短待業期間、儘快重返職場，疫情警戒標準降級後，便著手規劃相關就業促進活動，近期預計20日（週五）上午10時至12時30分，於澎湖中正堂舉辦現場徵才活動，本次邀請17家廠商參與，提供多元工作機會，歡迎有就業需求、欲轉職的民眾踴躍前來求職。

澎湖就業中心主任陳家全表示，此次有多家知名旅宿業者、在地企業參與，包括：百世多麗花園酒店、和田大飯店、雅霖大飯店、勝國大飯店、小和食光輕食館、不倒翁食品行、以馬內利美語、澎湖水族館等，分別釋出房務人員、櫃檯人員、餐飲服務人員、救生員、內場正職人員、門市銷售員、廚助、行政人員、會計人員等職缺。

另外，明穗幼兒園釋出教保員等職缺；澎湖有線電視台釋出資訊人員、工程技術員、節目部記者職缺；海上皇宮釋出會計人員職缺，以及薪資逾3萬5的旅遊經理人員職缺；隆寶營造有限公司釋出薪資逾3萬8的粗工兼司機職缺；夜探龍宮企業社則釋出儲備主管等職缺，其中還有薪資逾4萬的儲備主管職缺。

活動當天，為落實防疫措施，中心將嚴格管控人流，室內人數保持50人以下，並設置單一入口並實施實聯制，亦提供民眾酒精消毒、體溫測量，同時徵才區也會增設面試隔板、等待區採梅花座保持社交距離等規劃，讓大家安心求職。若有相關問題，歡迎撥打06-9271207澎湖就業中心洽詢。